Чуприян заявил, что дымовые извещатели в домах должны быть обязательными

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Установка дымовых извещателей должна стать обязательной не только в строящихся, но уже в эксплуатирующихся зданиях. Об этом в среду сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ.

"Необходимо обеспечить выполнение норм, обязывающих оборудовать жилые дома дымовыми извещателями еще на этапе строительства. Полагаем целесообразным применить эту норму и к эксплуатируемым зданиям", - сказал он. Кроме того, добавил Чуприян, в качестве профилактической меры для снижения аварийности работы электроприборов необходимо ввести требование об обязательном использовании устройства от дугового пробоя в электроустановках (для защиты работы электросети - прим. ТАСС) всех зданий.

"Важным для профилактики пожаров является требование о наличии систем автоматической блокировки внутридомового газового оборудования. Также рассчитываем, что благодаря реализации <...> программы по газификации частных жилых домов и, соответственно, значительного сокращения количества печей, резко сократится и количество пожаров, и число погибших в них", - отметил Чуприян.