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Врио главы МЧС выступил против коммерциализации работы спасателей

Чуприян заявил, что необходимо искать новые форматы в подготовке спасателей, развитии материально-технической базы, обновлять организацию реагирования и решать вопросы социального обеспечения спасателей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работа спасателей не должна быть коммерциализирована. С таким мнением на ежегодной расширенной коллегии МЧС России с участием президента РФ Владимира Путина выступил врио министра Александр Чуприян.

"Мы не должны в поисках лучшей жизни погрузиться в противоестественную коммерциализацию посредством оказания платных услуг населению. Сама философия МЧС России и духа гуманизма спасательной службы противоречит осуществлению коммерческих услуг в области спасения", - сказал он. Чуприян отметил, что необходимо искать новые форматы в подготовке спасателей, развитии материально-технической базы, обновлять организацию реагирования и решать вопросы социального обеспечения спасателей.

Ранее он уже высказывал подобное мнение после появления информации о переводе части услуг передового отряда "Центроспас" на коммерческую основу. Уже будучи врио министра Чуприян отменил приказ о ликвидации отряда и его реорганизации из ФГКУ в ФГБУ, что позволило бы спасателям, согласно замыслу авторов реформы, зарабатывать деньги.

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РоссияЧуприян, Александр Петрович
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