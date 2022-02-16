Правительство Эстонии не будет отменять сертификаты вакцинации с 21 февраля

ТАЛЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство Эстонии пересмотрело планы по отмене с 21 февраля сертификатов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании из-за высоких темпов распространения инфекции. Об этом в среду сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Рост инфицирования в последнюю неделю был очень быстрым, и предпринимать шаги по смягчению невозможно, - сказал он порталу ERR. - Мы не хотим посылать обществу неверный сигнал, что пандемия миновала. К сожалению, пока нет".

Он добавил, что правительство продолжит обсуждать смягчение ограничений на следующей неделе.

"Предпосылкой для принятия шагов по смягчению является стабилизация и снижение нагрузки на больницы", - добавил министр.

Ранее правительство Эстонии планировало отменить сертификаты о вакцинации в стране с 21 февраля, если в течение 10 дней до 17 февраля в больницы будут поступать в среднем менее 25 больных в день. В настоящее время этот показатель составляет 44 больных в день, сообщил департамент здоровья.

Правительство Эстонии ранее приняло решение упразднить с 14 февраля требование о проверке сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании при проведении мероприятий на открытом воздухе.