Путин подведет итоги работы МВД за 2021 год и поставит задачи на будущее

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на встрече традиционно будут подведены итоги работы органов внутренних дел РФ за 2021 год, а также определены приоритеты на 2022 год.

Глава государства лично курирует работу правоохранительных и силовых структур. Он каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД и других ведомств.

Это уже второе подобное мероприятие за неделю. Накануне, в среду, Путин по видеосвязи принял участие в расширенном заседании коллегии МЧС России.

Поставленные задачи

На коллегии МВД в 2021 году президент отметил, что органы внутренних дел в целом успешно решают поставленные задачи, несмотря на связанные с пандемией сложности. Он обратил внимание на грамотные, четкие действия ведомства в обеспечении общественной безопасности и борьбе с преступностью, на системную, целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере.

Путин указал и на новые вызовы. В частности, он констатировал, что стремительное развитие технологий увеличивает и "поле для преступлений, для разного рода аферистов". Глава государства поставил задачу эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитив граждан и добросовестный бизнес. По его словам, показатели раскрываемости преступлений в киберсфере и других областях должны год от года расти, но не за счет статистики и "бумажной отчетности", а "благодаря кропотливой работе "на земле".

Президент отдельно отметил, что профилактика правонарушений стала более эффективной, и это в первую очередь касается молодежной среды. Вместе с тем Путин подчеркивал, что МВД нужно совместно с другими ведомствами вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия.

"Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, - это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно", - говорил тогда глава государства.

Среди других приоритетных задач органов внутренних дел он называл дальнейшую декриминализацию экономики и противодействие коррупции, повышение безопасности на дорогах, борьбу с наркобизнесом, проведение взвешенной и ответственной миграционной политики.

Оперативная обстановка

По данным МВД России, в прошлом году оперативная обстановка в стране оставалась стабильной и контролируемой. Всего в течение года зарегистрировано более 2 млн преступлений, что на 1,9% меньше, чем в 2020 году.

Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 27 российских регионах, снижение - в 58. В России стало меньше убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. Также продолжает уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей - на 22,1%, краж - на 4%. В целом по итогам года общее число криминальных деяний, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,4%.

В 2021 году в стране в результате преступлений погибли 23,3 тыс. человек, здоровью 32,8 тыс. человек причинен тяжкий вред. Вместе с тем, если сравнивать с данными позапрошлого года, то в минувшем году на 600 человек больше стали жертвами преступности в России (за январь - декабрь 2020 года в стране погибли в результате преступлений 22,7 тыс. человек, пострадали - 35,6 тыс.).

Ущерб от преступлений в 2021 году составил 834,5 млрд рублей, что на 62,7% больше аналогичного показателя предыдущего года. В России в минувшем году замедлились темпы роста числа киберпреступлений, хотя их количество незначительно выросло.