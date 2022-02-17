СМИ: Би-би-си вырезала из интервью Новака Джоковича воспоминания о бомбежках Югославии

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си вырезала из интервью всемирно известного теннисиста Новака Джоковича его детские воспоминания о бомбардировках Югославии. Об этом в среду сообщила сербская газета Večernje novosti.

Издание отмечает, что из 39-минутного интервью спортсмена были вырезаны несколько важных заявлений, включая его детские воспоминания о бомбежках Югославии в 1999 году, его слова о любви к Австралии и его высказывания об отношении к вакцинации. Сербское издание опубликовало все вырезанные фрагменты.

Так, рассказывая об агрессии НАТО против Югославии, Новак Джокович сказал: "Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами. Например, в 1999 году мне было 12 лет, а продолжалось это (бомбардировки) несколько месяцев, мы уже через неделю-две стали выходить играть в теннис на целый день, даже если бомбы падали. У нас не было уроков, школы не работали, так что мы радовались теннису. Я на то время не смотрю с ненавистью, фрустрацией. Нет, я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь этого в своей жизни".

Би-би-си записала интервью со всемирно известным теннисистом после скандала, случившегося перед началом Открытого чемпионата в Австралии. После возвращения домой Джокович заявил, что готов пропустить турниры Большого шлема, если обязательным условием для этого будет вакцинация.

Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медотводе от прививки от коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но иск был отклонен.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - мирные жители.