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Власти Чукотки в 2021 году выделили 50 млн рублей на поддержку соцпроектов жителей региона

На эти средства реализовали 14 проектов

ТАСС, 17 февраля. Власти Чукотки в 2021 году направили около 50 млн рублей на поддержку 14 социально значимых инициатив жителей полуострова, сообщает в среду пресс-служба окружного правительства.

"По итогам 2021 года реализовано 14 проектов на общую сумму более 50 млн рублей, из которых средства окружного бюджета - 37,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году по предложениям жителей были благоустроены детская и спортивная площадки в селе Хатырка, отремонтированы пешеходные тротуары в Певеке, благоустроена территория горнолыжной базы "Снежинка" в Эгвекиноте, отремонтированы мусорные площадки и обустроены детские горки в ряде сел.

Также в рамках реализации инициативных проектов проведены фестиваль-конкурс по подледному лову рыбы "Народная рыбалка - 2021" в городском округе Эгвекинот и соревнования по вылову рыбы "Корюшкин фестиваль" между жителями сел Нешкан и Энурмино.

Муниципалитеты уже провели отбор новых народных инициатив для реализации в 2022 году и подали заявки в окружной департамент финансов для предоставления субсидий из окружного бюджета. Всего на эти цели предусмотрено 50 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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