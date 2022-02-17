Полиция Оттавы предложила план по завершению протестов дальнобойщиков

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Полиция Оттавы разработала план, который поможет прекратить протестную акцию дальнобойщиков в столице Канады, начавшуюся 29 января. Об этом в среду в ходе совещания городского совета заявил временно исполняющий обязанности шефа городской полиции Стив Белл. Трансляция заседания была в онлайн-доступе.

По его словам, у правоохранительных органов есть ресурсы для завершения акции и соответствующий план действий. "Вы услышите и увидите эти действия в ближайшие дни, - сказал он. - Каждый шаг будет продуманным и методичным". Белл не уточнил, как именно будет действовать полиция, но подчеркнул, что часть методов, которые полиция готова "использовать на законных основаниях", отличается от тех приемов, которые "привыкли видеть в Оттаве". Страж порядка добавил, что эта операция займет "определенное число дней".

В понедельник либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для прекращения протестов дальнобойщиков, которые проходят не только в столице. В среду полицейские начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр столицы. В нем стражи порядка ссылаются на закон о ЧС, согласно которому их протест является незаконным, а отказ покинуть город приведет к задержаниям, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. Ранее корреспондент ТАСС один из дальнобойщиков сообщил, что участники акции не покинут Оттаву до тех пор, пока власти не отменят все коронавирусные ограничения.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Во вторник шеф оттавской полиции Питер Слоли на фоне протестов ушел в отставку.