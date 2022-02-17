В Якутии в 2022 году планируют привлечь 120 медиков по программе "Земский доктор"

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют в 2022 году привлечь на работу более 140 человек по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-служба регионального Минздрава.

"По программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в Якутии в 2022 году всего запланировано трудоустройство 147 специалистов, из них 120 врачей и 27 фельдшеров", - рассказали в министерстве.

В 2021 году по этим программам всего заключили 117 договоров с медиками. Из них 28 врачей и 10 фельдшеров направились работать в населенные пункты на арктических территориях.

С 2020 года в Якутии размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселки городского типа, села и рабочие поселки, получают по 2 млн рублей, фельдшера - по 1 млн рублей. Врачам, приезжающим в города с населением до 50 тыс. человек, предусмотрено по 1 млн рублей, фельдшерам - по 500 тыс. рублей.

В 2022 году для единовременных компенсационных выплат предусмотрено свыше 247 млн рублей.