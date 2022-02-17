"Россети Сибирь" направят 1,4 млрд рублей на развитие энергетики в Бурятии в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 17 февраля. /ТАСС/. "Россети Сибирь" планируют направить 1,4 млрд рублей на развитие электросетевого хозяйства в Бурятии в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании со ссылкой на гендиректора Павла Акилина.

"На ремонт электрических сетей республики в этом году мы направим почти 1,4 млрд рублей. В инвестпрограмме мы учитываем реальные потребности, которые обозначал глава региона Алексей Цыденов, включая оперативное подключение новых объектов в рамках национальных проектов: школ, детских садов, пансионатов. Также продолжим модернизацию системы интеллектуального учета электроэнергии", - приводит пресс-служба слова Акилина.

По словам министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александра Гоге, одно из ключевых направлений - строительство электросетей для новых объектов: школ, детских садов. В последние годы в регионе, в том числе по нацпроектам, строятся десятки новых образовательных учреждений. Кроме того, он подчеркнул необходимость внедрения интеллектуальных приборов учета. "Это позволит выстроить более надежную систему контроля и учета электроэнергии, - пояснил Гоге. - На сегодняшний день по Бурятии уже установлено порядка 95 тыс. современных приборов учета, из них более 11 тыс. - в городе Улан-Удэ. В этом году энергетики планируют установить еще 32 тыс., из них 17,5 тыс. - по городу".

Установка так называемых умных счетчиков - одно из приоритетных направлений работы энергетиков. К концу года охват потребителей Бурятии "умными" приборами учета составит 44%.

"Энергетики рассчитывают с помощью современных технологий снизить потери в сетях и сделать реальностью управление электросетями дистанционно, без выезда бригад", - добавили в пресс-службе.

Компания "Россети Сибирь" является дочерним обществом ПАО "Россети" и занимается передачей и распределением электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Территория обслуживания - свыше 1,934 млн кв. км. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 255 тыс. км.