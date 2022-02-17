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Синоптики прогнозируют в Москве 17 февраля облачную погоду и до четырех градусов тепла

В ночь на 18 февраля температура воздуха может опуститься до плюс одного градуса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег, местами гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет два-четыре градуса тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 20 м/с, в связи с чем 17 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

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