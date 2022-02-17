В Тюмени планируют создать самый большой промышленный технопарк в России

ТЮМЕНЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Работы по реновации территории бывшего комбината деревянного домостроения "ДСК-500" пройдут в Тюмени с 2024 по 2025 годы, их целью станет создание крупнейшего промышленного технопарка России, где смогут сотрудничать производственный бизнес и компании креативных кластеров. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

"Самый большой промышленный технопарк в России создают в Тюмени. В Тюмени приступают к реновации "ДСК-500" - комбината деревянного домостроения, который завершил свою работу более 20 лет назад. На его месте появится промышленный технопарк на 150 тыс. кв. м. В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджета, а проводить процесс реновации будет Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Моора, в стенах "ДСК-500" создадут современные площадки для производства, инжиниринга и науки для стимулирования развития технологического прогресса и создания конкурентной продукции на международной арене. "В стратегической перспективе для региона, это не только новые рабочие места, это лидерство в борьбе за таланты и инвестиции", - сказал Моор.

Работы по реновации "ДСК-500" пройдут с 2024 по 2025 годы. Пространство технопарка запланировано так, чтобы создать условия для сотрудничества производственного бизнеса с компаниями креативных и инновационных кластеров. "Мы создаем площадку, миссия которой - объединить индустриальное советское наследие и современную эпоху высоких технологий, науку и производство, экологию и промышленность", - сказала гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Прием заявок резидентов продлится с 17 февраля по 17 марта 2022 года, а итоги конкурса подведут до 20 июня 2022 года. Призеры получат вознаграждения - от 600 тыс. до 1,2 млн рублей. Участвовать могут команды из РФ и других стран. Выбирать лучшие решения будет международное жюри конкурса, в числе которых российские архитекторы, архитекторы из Нидерландов, Сербии, а также руководители нефтегазовых компаний, вузов и научное сообщество.