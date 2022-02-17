Центр правовой помощи в цифровой среде готов оказывать помощь пострадавшим от коллекторов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде готов оказывать помощь людям, пострадавшим от действий коллекторов. Об этом заявила ТАСС директор Центра Людмила Куровская.

"Одной из тем, с которой граждане обращаются в Центр правовой помощи, является обработка их данных коллекторскими агентствами и связанные с этим злоупотребления. <…> Центр готов оказать гражданам, чьи права были нарушены, безвозмездную правовую помощь", - заявила она.

За последнее время 10 человек обратились в Центр с жалобами на действия коллекторов. Так, на одного из заявителей коллектор пытался воздействовать через работодателя, от которого в грубой форме требовал "оказать содействие" по возврату займа. На другого гражданина пытались "надавить" через родственников, которым присылали сообщения, содержащие нецензурную лексику.

Также встречаются случаи, когда звонки и сообщения с просьбой поспособствовать возврату займа поступают тем, кто даже не знаком с должником. "Каждому гарантировано право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Независимо от того, есть у гражданина просроченная задолженность или нет, необходимо уважать его честь и достоинство", - отметила Куровская.

Общаться с друзьями и родственниками должника коллекторы вправе только при условии, что эти близкие люди дали согласие в письменной форме на обработку их персональных данных. Если условие не было соблюдено, каждый вправе требовать у агентства прекратить обработку его персональных данных и обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

В Центре также напомнили, что при общении с должником коллектор обязан представиться, назвать должность, сообщить информацию об агентстве и номера телефонов для связи с агентством и кредитором. В том случае, если коллекторы не сообщают эти данные, следует прекратить с ними общение. Пострадавшие от противоправных действий также могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру.