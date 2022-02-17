Подарочное издание книг алтайских писателей выпустят к 85-летию Алтая в 2022 году

БАРНАУЛ, 17 февраля. /ТАСС/. Подарочное издание, состоящее из трех книг самых известных писателей из Алтайского края, выпустят к 85-летию региона в сентябре текущего года. В издание войдут книги Василия Шукшина, Роберта Рождественского и Георгия Гребенщикова, сообщила в четверг ТАСС министр культуры региона Елена Безрукова.

"Если говорить об издательских планах края в 2022 году, то могу привести в пример выход в свет в этом году трех книг - подарочного издания к юбилею Алтайского края. Каждый из томов представляет собой произведения Шукшина, Гребенщикова и Рождественского - наиболее известных наших писателей за пределами края. Ранее мы издавали разные их произведения, а здесь представим подарочное издание: один том - один автор, всего в подарочном издании будет три книги", - сказала Безрукова.

Она отметила, что всего на издательскую деятельность в 2022 году в рамках работы совета при губернаторе региона выделено 8 млн рублей. Кроме того, в регионе будут выпускать книги и в рамках краевого издательского конкурса, для участия в котором от авторов подано уже более сотни заявок.

"На издание книг-победителей выделяется 1 млн 600 тыс. рублей. Будут определены победители в каждой номинации, и порядка шести книг будет издано. Так, например, по итогам издательского конкурса в прошлом году в крае издана книга, представленная на фестивале "Издано на Алтае" - "Владимир Раменский: жизнь и творчество", посвященная известному графику, книжному иллюстратору и художнику. Такие книги объединены единым дизайнерским решением и выходят в свет впервые на фестивале "Издано на Алтае", - подчеркнула министр.

Она уточнила, что все изданные книги поступают в общедоступные библиотеки, часть изданий предоставляется школьным библиотекам. Кроме того, книги поступают в продажу в три крупнейших учреждения культуры региона, в числе которых научная библиотека им. В. Я. Шишкова в Барнауле.

В минувший понедельник в Барнауле в 17-й раз открылся крупнейший книжный фестиваль в Сибири - "Издано на Алтае". Мероприятие продлится более полутора месяцев на десяти площадках в разных уголках региона. В рамках фестиваля на площадке главной библиотеки региона работает выставка, на которой представлены почти 600 изданий в области техники, туризма, художественной литературы. Это все книги, выпущенные в 2021 году в алтайских издательствах.