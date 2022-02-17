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В Благовещенске до 2024 года построят лабораторию биологической безопасности

Семиэтажное здание возведут в районе набережной реки Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Лабораторию международного уровня биологической безопасности построят в Благовещенске в течение двух лет. Начало строительства запланировано на 2022 год, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"По поручению президента России Владимира Путина, который в ходе послания Федеральному собранию заявил, что у России должен быть "мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности", до 2024 года на территории РФ будут построены 10 новых лабораторий международного уровня биологической безопасности BSL 3. Одна из них появится в Амурской области в составе регионального "Центра гигиены и эпидемиологии". С учетом развития международных отношений и туристического кластера это весьма важно для области", - цитирует пресс-служба начальника управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольги Кургановой.

По данным специалиста, для лаборатории будет построено семиэтажное здание в Благовещенске в районе набережной реки Амур. Сейчас завершены подготовительные работы, ведется проектирование.

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РоссияАмурская область
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