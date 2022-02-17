Более 330 тыс. жителей Москвы приняли участие в проектах "Города идей" за 8 лет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Платформе "Город идей" исполняется восемь лет, за это время в проектах на этой платформе приняли участие более 330 тыс. жителей Москвы. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"За 8 лет существования "Города идей" на платформе провели 36 проектов. Они касались 12 важных сфер жизни Москвы, среди которых электронные проекты, культура, экология, здравоохранение, транспорт, городские услуги, предпринимательство, образование, социальная сфера, парки и спорт. Также рассматривались вопросы, касающиеся детей. На данный момент в проектах "Города идей" приняли участие более 330 тыс. москвичей, которые подали почти 115 тыс. предложений", - сказал Пищелко.

Он уточнил, что эксперты отобрали из них более 4,7 тыс. идей и свыше 3 тыс. уже реализовано городскими властями. Чаще всего проекты платформы "Город идей" были посвящены развитию электронных проектов Москвы, а также культурным объектам столицы. За 2021 год было собрано больше 4 тыс. идей, из них взяли в реализацию 423.

По его словам, помимо идей, взятых в работу, есть те идеи, которые обратили на себя внимание экспертов своей необычностью. Например, один из пользователей предлагал накрыть Москву куполом, чтобы передвижению людей не мешали атмосферные осадки, не ослепляло солнце, не было скользко ходить по тротуару.

Также жители предлагали обязательное внесение в домовую книгу домашнего животного более 8 кг и любого дикого животного.

Реализованные идеи

Пищелко напомнил, что самым популярным за все время существования "Города идей" стал проект "Московские поликлиники". В 2015 году в нем приняли участие более 58 тыс. человек, которые прислали свыше 27 тыс. идей по корректировке работы столичных поликлиник. По инициативе участников проекта было разработано приложение ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), создана удобная система навигации в поликлиниках.

"Кроме того, благодаря платформе были разработаны стандарты работы МФЦ, библиотек, а также организации детского отдыха. Помимо этого, был доработан проект "Об охране диких животных в городе Москве", а также реализованы 53 идеи по развитию культурных центров столицы и 46 идей по улучшению музеев Москвы", - перечислил эксперт.

Платформа "Город идей" была создана в 2014 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Проект дает жителям столицы возможность делиться идеями о том, как сделать жизнь в городе комфортнее. Эксперты выбирают лучшие предложения, а участники платформы голосуют за те инициативы, которые поддерживают. Лучшие идеи обязательно реализуют.