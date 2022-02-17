Власти Братска считают, что газификация позволит снизить объем выбросов в городе на 7%

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Газификация города Братска Иркутской области, который является одним из наиболее неблагополучных с точки зрения загрязненности воздуха, позволит на 7% сократить объем выбросов в атмосферу. Об этом в четверг сообщил мэр города Сергей Серебренников на совещании по теме газификации муниципалитета.

Братск с населением более 230 тыс. человек является одним из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". К 2024 году в Братске должны сократить выбросы почти на 20%.

"Братск - участник федеральной программы "Чистый воздух". Мы должны улучшить воздух в Братске на 20%. Программа газификации Братска даст около 7% в эту копилку. Без газификации мы не выполним [эту задачу]", - сказал Серебренников.

Газификация Братска началась с 2009 года на базе Братского газоконденсатного месторождения, которое находится на балансе компании "Роснефть". Однако имеющаяся газотранспортная инфраструктура позволяет газифицировать только один район города - Правобережный, так как он находится на том берегу реки Ангары, где и месторождение. "Там находится газораспределительная станция, и с начала газификации Братска по областной программе мы подвели газ к тысячи домовладений, 500 из них сегодня газифицированы", - уточнил Серебренников.

Фактическое потребление газа в городе сейчас составляет 10% от возможностей месторождения. "И это проблема того, что газ "заперт" на правом берегу. Поэтому в планах газификации и догазификации - продление газопровода на левый берег, далее сразу по маршруту стоит ТЭЦ-7, которая отапливает целый жилой район, дальше газопровод до центральной части города, там еще одна ТЭЦ, плюс промышленные предприятия, частный сектор, плюс газификация автомобильного транспорта. Таким образом мы набираем потребителей на все мощности и возможности Братского газоконденсатного месторождения", - пояснил мэр.

В четверг в правительстве Иркутской области с компанией "Газпром межрегионгаз" был подписан пообъектный и сводный план-график догазификации Братска.

Основные загрязнители воздуха в Братске - алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов, предприятия теплоэнергетики, транспорт. Одним из мероприятий комплексного плана по улучшению качества воздуха в Братске является газификация.

За последние два года объем выбросов вредных веществ в воздух в городе снизился на 5%, или 5,5 тыс. тонн. Этого удалось достичь за счет мероприятий, которые финансировали областной и муниципальный бюджеты, а также основные предприятия-загрязнители. "Русал", "Илим", "Иркутскэнерго" за два года реализации этого проекта вложили более 8 млрд рублей в модернизацию оборудования, которое влияет на качество атмосферы.

В 2021 году власти Иркутской области запросили из федерального бюджета 5 млрд рублей на мероприятия по улучшению качества воздуха, из них 3 млрд необходимы для газификации Братска.

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В данный момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны. В них должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух.