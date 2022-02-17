Почти 90% представителей коренных народов Ямала подали заявление в федеральный список

ТАСС, 17 февраля. Почти 90% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), которые являются представителями малочисленных народов, направили заявление на включение их в единый список коренных народов России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

"Количество заявлений, направленных в ФАДН России жителями из числа коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО, составляет 26 855 заявлений или 87% от численности взрослого населения коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО. Дополнительно сообщаем, что в региональное законодательство уже внесены изменения, предусматривающие использование сведений списка коренных малочисленных народов РФ для подтверждения национальной принадлежности граждан", - рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Изменения уже коснулись федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", регионального закона о предоставлении гарантий коренным малочисленным народам, закона в сфере жилищной политики. Также претерпели изменения нормативно-правовые акты, которыми регулируется предоставление мер поддержки ямальским студентам из числа коренных северян, обучающихся в вузах России.

Жителям Ямала, которых включили в список, больше не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить национальную принадлежность. Уполномоченные органы сами получают информацию в системе межведомственного взаимодействия. Однако не исключается предоставление подтверждающих документов - свидетельства о рождении или решения суда.

В настоящее время работа по формированию списка продолжается, ямальцы могут подавать заявления в офисах МФЦ, заказным письмом на адрес ФАДН и лично. Опыт создания и ведения единого списка коренных малочисленных народов - первый в истории РФ. ЯНАО занимает лидирующую позицию среди регионов страны по числу поданных заявлений.