Сетевое издание prosodia.ru оштрафуют за нецензурное слово в материале

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор обнаружил нецензурное слово в статье сетевого издания prosodia.ru, за это главный редактор и сама редакция издания будут оштрафованы, сообщили ТАСС в ведомстве в четверг.

"В ходе мониторинга Роскомнадзор выявил в статье сетевого издания prosodia.ru наличие нецензурного слова. В частности, в материале "В серии "Поэты Москвы" вышла книга стихов и переводов Степана Шевырева" был приведен отрывок из письма И. С. Тургенева к А. И. Герцену. По данному факту управлением Роскомнадзора по Ростовской области составлено 2 протокола в отношении главного редактора и редакции издания по ч. 3 ст. 13.21 КоАП РФ ("Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань" - прим. ТАСС)", - сообщили в Роскомнадзоре.

Размер штрафа составит для редактора от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для редакции - от 20 тыс. до 200 тыс. рублей. Как пояснили в ведомстве, использование табуированной лексики в литературе допустимо только при соблюдении возрастной маркировки. Однако это не касается СМИ, использование которых для распространения материалов, содержащих нецензурную брань, запрещено законом.

"Законодательство в сфере СМИ оперирует универсальными понятиями и не допускает исключений. Вряд ли автор частного письма и тогда полагал, что его письмо с матерным словом станет достоянием периодической печати", - заключили в ведомстве.