Кузнецова: региональные программы поддержки молодых семей действуют в 46 субъектах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Собственные региональные программы с мерами поддержки для молодых семей реализуются в 46 субъектах России. Об этом сообщила глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы уделили особое внимание тем условиям, которые создаются в регионах для молодой семьи. Мы запросили данные со всей страны вместе с молодежным парламентом при Госдуме, с региональными отделениями. Безусловно, мы видим неоднородность мер поддержки". - сказала Кузнецова на заседании комиссии в четверг.

По ее словам, в некоторых субъектах России могут реализовывать только одну программу поддержки молодых семей, а в других - сразу пять.

"В половине регионов, которые представили данные для мониторинга, действует как раз единственная программа. Это, как правило, помощь семьям с улучшением жилищных условий. Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах, меры поддержки студенческих семей - только в девяти регионах", - отметила депутат.

Она добавила, что при этом далеко не все молодые семьи могут получить меры поддержки.

"По результатам мониторинга в среднем по регионам в 2018-2020 годы только 51% молодых семей, которые направили документы на получение мер поддержки, могли их получить. 30% семей получили отказы, остальные не смогли ими воспользоваться", - сказала Кузнецова.

Она подчеркнула, что в пяти регионах оказывают максимальный комплексный набор мер для поддержки молодых семей.

"Это Ивановская, Кемеровская, Магаданская и Новосибирская области, а также Республика Мордовия. В этих регионах представлены как программа поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям", - заключила вице-спикер Думы.