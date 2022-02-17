Ограничения на движение по всем зимникам Ямала введут из-за непогоды с 18 февраля

ТАСС, 17 февраля. Движение по всем трем зимникам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет организовано с ограничениями с пятницы из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства в четверг.

"С 18 февраля синоптики прогнозируют повышение температуры окружающего воздуха до нуля градусов, усиление ветра и метель. В связи с этим на региональных зимниках Коротчаево - Красноселькуп, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале будут введены ограничения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что зимники, возможно, будут закрыты полностью. Информация о введенных ограничениях будет публиковаться заранее в официальных аккаунтах регионального департамента в социальных сетях. Сейчас на зимниках Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Коротчаево - Красноселькуп движение открыто для всех видов транспортных средств массой до 30 тонн, на зимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - массой до 15 тонн.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, утром 17 февраля в Салехарде температура воздуха составляет минус 20 градусов, ветер - 1 м/с. 18 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с умеренным снегом, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха опустится до минус пяти градусов.