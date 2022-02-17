Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 13 см с начала месяца

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Высота снега в российской столице уменьшилась на 13 см за первые 15 дней февраля. Но процесс таяния не начался, это произошло благодаря уплотнению покрова, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За первые 15 дней высота снега в Москве уменьшилась на 13 см, и это будет продолжаться", - рассказал он.

Однако, по словам Вильфанда, таяния снега пока что не происходит. Высота снежного покрова уменьшается за счет уплотнения осадков. "До таяния еще не дошло, конечно", - отметил он.