Реконструкцию здания бывшей поликлиники в центре Петрозаводска завершат к осени

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 февраля. /ТАСС/. Восстановление здания бывшей детской поликлиники в центре Петрозаводска должно завершиться осенью. Собственники планируют открыть внутри гостиницу, кафе и конференц-зал, сообщила ТАСС в четверг начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Здание было построено в 1930-е годы для треста "Карелдрев", но с 1960-х годов в нем находилась детская поликлиника. В начале 2000-х здесь произошли три пожара, после чего медучреждение переехало в другое место, а здание долгое время находилось в полуразрушенном состоянии. С 2006 года частная компания взяла объект в аренду, а затем выкупила его.

"К сожалению, в конце прошлого года не удалось завершить некоторые моменты по благоустройству территории вокруг - планировали снять забор, но пока не получилось этого сделать, потому что нужно было решать вопросы с организацией дренажа и выполнением вертикальной планировки. Как только потеплеет, на объекте займутся благоустройством. Сейчас выполняются работы по внутренней отделке помещений. Сдавать его планируют в этом году, сейчас собственник обозначает срок осень", - рассказала Алипова и уточнила, что восстановленные помещения планируется использовать под небольшую гостиницу, кафе и конференц-зал.

Сроки сдачи объекта, который входит в список архитектурных памятников регионального значения, переносили несколько раз. Заборы вокруг исторического здания планировали снять в 2020 году, спустя почти 20 лет после пожара. Затем датой окончания работ обозначали 2021 год, но из-за пандемии завершить их не удалось. По словам Алиповой, сейчас строители занимаются внутренней отделкой здания, благоустройство территории начнется, когда позволит погода.

Проект реконструкции разрабатывали в течение 10 лет с 2008 года. Восстановить здание за счет частных вложений удалось в полном объеме: специалисты использовали в срубе сохранившиеся после пожаров бревна, в первоначальном виде восстановили деревянную обшивку. Часть затрат на работы в 2021 году собственникам компенсировали из бюджета республики.