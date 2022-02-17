Пушков попросил телеканалы и ТВ-холдинги не звать к себе на программы треш-стримеров

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отправил письма руководителям российских телеканалов и ТВ-холдингов с предложением не цитировать треш-стримеров на своих площадках, а также не приглашать их на ток-шоу и теледебаты. Копии документов есть в распоряжении ТАСС.

Письма адресованы главе холдинга "Газпром-медиа" Александру Жарову (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ-4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"), гендиректорам Первого канала и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, генеральному директору "СТС Медиа" Вячеславу Муругову, главам телеканалов "Рен ТВ" и "Муз-ТВ" Владимиру Тюлину и Захару Бабину.

"Хотел бы обратиться к вам с просьбой в рамках вашей компетенции исключить на ваших телеканалах саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использование в телепрограммах прямой речи треш-стримеров, избегать упоминания их псевдонимов, поскольку все это лишь способствует росту их популярности. Считаем принятие таких мер необходимым для искоренения этого отвратительного явления из нашей общественной жизни", - написал Пушков.

По мнению сенатора, треш-стримеры, попадая на телеэкран и обретая на нем право голоса, в глазах молодых людей "из антигероев превращаются в телезвезд". "Их "деятельность" воспринимается как способ прославиться, заявить о себе на всю страну, а их интернет-каналы наращивают число подписчиков. В результате феномен, с которым мы боремся, набирает обороты", - подчеркнул Пушков.

Письма были разосланы в преддверии проходящего в четверг расширенного заседания по теме противодействия токсичному контенту в интернете, организованного профильными комиссиями Совета Федерации и Общественной палаты. Заседание, инициатором которого стал Пушков, посвящено противодействию публикациям в интернете, "формально не подлежащим законодательным ограничениям, но противоречащим общественной нравственности".

Ранее Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.