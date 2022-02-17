В ДВФУ начался набор первого в России студенческого отряда для работы на объектах кампуса

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Набор в первый в России круглогодичный студенческий сервисный отряд, который будет работать на объектах кампуса, начался в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Молодые люди смогут получить официальную работу на объектах университетского кампуса и совмещать ее с учебой и общественной жизнью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в четверг.

"Сбор бойцов был объявлен в знаковую дату - 17 февраля, в День российских студенческих отрядов. В прошлом году почти 200 волонтеров и бойцов российских студенческих отрядов участвовали в подготовке университетских объектов к проведению Восточного экономического форума. Инициатива была успешной, поэтому было принято решение создать в кампусе круглогодичный сервисный отряд", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что кампус ДВФУ является уникальным объектом для организации учебной и научной деятельности и выступает площадкой для проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий международного уровня. Здесь проходят события с участием лидеров мировых держав, такие как Восточный экономический форум, а на спортивных объектах тренируются олимпийские чемпионы. Все это диктует особые требования к инфраструктуре, отметили в пресс-службе.

"Организатором проекта выступает Дальневосточный федеральный университет совместно с Приморским региональным отделением Российских студенческих отрядов (ПРО РСО). Бойцам нового студотряда предстоит работать в гостиничном комплексе: принимать и расселять гостей, следить за техническим состоянием номеров, вести документооборот и так далее. Чтобы попасть в команду, студентам нужно прислать резюме на почту и пройти конкурсный отбор", - сообщили в пресс-службе вуза.

В Дальневосточном федеральном университете действует Штаб студенческих отрядов, который дает молодым людям возможности для личностного развития и содействует трудоустройству в летний период. Студенты проходят профессиональное обучение, работают на стратегически и экономически важных объектах, приобщаются к труду, активно участвуют в жизни региона и страны, реализуя свои творческие и личные амбиции. Студенты могут попробовать себя в роли вожатого, строителя, проводника, куратора гостиничного корпуса, эколога.