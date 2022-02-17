Пушков предложил запретить соцсетям ссылаться на правила сообщества при блокировке

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает необходимым законодательно запретить соцсетям и интернет-платформам ссылаться на правила сообщества в качестве обоснования решений о блокировке материалов. Об этом он сказал в четверг на расширенном заседании на тему противодействия токсичному контенту в интернете.

"Правила сообщества - это такая разновидность цензуры, которая выглядит благообразно, типа демократически, прогрессивно, либерально, но на самом деле является формой идейной диктатуры, полной и законченной. Эти правила сообщества в России должны быть поставлены вне закона, они вообще не имеют права ссылаться при блокировке наших материалов на правила сообщества. Я считаю, что такая ссылка на правила сообщества должна быть предметом автоматического штрафа, потому что в России не признаются правила сообщества", - сказал сенатор.

"Пусть они нам представят это сообщество, списки дайте, с кем вы общались. Это глобальный, трансграничный цифровой фейк. Мы должны здесь ввести определенный меры - исключить возможность ссылки на какие-то правила, кроме законов РФ", - добавил Пушков, не исключив, что этот запрет будет закреплен законодательно.

Как ранее объяснял Пушков, у соцсетей и интернет-платформ существует система приоритетов по отношению к материалам, где на первом месте правила сообщества, "которые устанавливаются руководством компании". По его словам, на территории РФ правила сообщества не могут рассматриваться как основа для деятельности интернет-платформ.