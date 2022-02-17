Более 1,8 тыс. медработников в Подмосковье получили компенсацию аренды жилья

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ежемесячную компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс. рублей оформили 1,8 тыс. медицинских работников Московской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Мера поддержки начала действовать в регионе с 1 января.

"Это новая мера поддержки для медработников региона. Наша цель - поддержать тех, кто уже работает в нашей системе здравоохранения, а также создать достойные условия для привлечения новых кадров. Воспользоваться программой могут не только врачи, но также фельдшеры и медсестры. Компенсацию за аренду жилья получают уже более 1,8 тыс. медработников", - приводятся в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Как отметили в пресс-службе, мера поддержки действует в Подмосковье с 1 января. Ежемесячная выплата в размере 20 тыс. рублей предназначена для представителей 18 медицинских специальностей. Получить компенсацию могут медработники, соответствующие ряду условий. Так, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном региональному Минздраву и расположенному на территории Подмосковья, при этом у близких родственников не должно быть в собственности жилья в регионе. Для получения компенсации нужно оформить заявление на региональном портале госуслуг.