В Чувашии оштрафовали подрядчика за нарушение сроков рекультивации свалки

ТАСС, 17 февраля. Штраф назначен подрядной организации в связи с нарушением сроков работ по рекультивации свалки отходов в Канаше в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой прокуратуры республики.

"[Канашская] межрайонная прокуратура возбудила в отношении подрядной организации дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства") и внесла в адрес ее руководителя представление. По результатам рассмотрения дела организации назначен штраф в размере более 47,5 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Установлено, что в апреле 2021 года по национальному проекту "Экология" между администрацией Канаша и компанией "Вад-Промстрой" заключен контракт на выполнение соответствующих работ. В соответствии с условиями контракта его стоимость составила более 56 млн рублей, а срок исполнения был установлен не позднее 2 ноября 2021 года. В установленный срок контракт не был исполнен, работы были выполнены менее чем на треть.

После вмешательства прокуратуры контракт с подрядчиком расторгнут. Новая подрядная организация завершила работы по рекультивации городской свалки отходов.

Площадь свалки в Канаше, подлежащая рекультивации и подверженная негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, составила 8,5 га. Объем накопленных отходов по проекту достигал 434 тыс. куб. м, с учетом дополнительных геодезических изысканий - 474 тыс. куб. м. Численность населения, которое подверглось негативному воздействию, составляет 47,57 тыс. человек.

Работы по ликвидации мусорных полигонов в Чувашии ведутся по проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология". На данный момент в республике завершена рекультивация Пихтулинской свалки, а также свалок в селах Аликово и Яльчики. Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.