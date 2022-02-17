Единороссы предложили открывать группы кратковременного пребывания для детей студентов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает открывать группы кратковременного пребывания детей студентов и преподавателей, при необходимости вопрос будет урегулирован законодательно. Об этом сказала в четверг председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По ее словам, "с целью распространения в регионах России моделей поддержки молодых семей" предлагается "сформировать методические рекомендации", которые в том числе будут предусматривать "открытие групп кратковременного пребывания детей студентов и преподавателей". "При необходимости [нужно] предложить изменения в действующее законодательство, совместно с профильными ведомствами проработать этот вопрос", - добавила она.

Кузнецова также сообщила, что при комиссии по защите семьи, материнства и детства будет создана группа по демографии. "Мы не могли обойти это вниманием. Объединив те предложения, которые прозвучали сегодня, подключив экспертов, мы будем разрабатывать предложения, которые позволят найти формулу демографического роста, подходы к решению сложных вопросов, выйти с этими предложениями, которые сегодня так актуальны для нашей страны", - сообщила глава комиссии единороссов.

По ее словам, по итогам заседания комиссии принято решение сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям, при необходимости сформировать методическую базу с предварительной оценкой их эффективности, "чтобы было понятно, какие меры какой дают результат, [чтобы] руководители регионов могли пользоваться эффективными методиками".

"На основании проведенного мониторинга мер поддержки молодых семей в регионах, анализа действующего законодательства, с учетом прозвучавших сегодня предложений [необходимо] сформировать предложения по повышению доступности мер социальной поддержки семей. Уверена, вместе мы сделаем этот важный шаг для наших молодых семей", - заключила Кузнецова.