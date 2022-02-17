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Япония разрешает въезд иностранцам, кроме туристов

Япония разрешает въезд иностранцам, кроме туристов - премьер.

Вторая волна отбора кампусов мирового уровня при вузах продлится до 1 апреля
Прием заявок будет проходить на портале прокампус.рф
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