Пенсионеры Подмосковья смогут бесплатно получить услуги по газификации ИЖС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Малообеспеченные семьи, пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, смогут бесплатно получить ряд услуг по газификации индивидуального жилищного строения. Соответствующий закон принят депутатами Московской областной думы в трех чтениях в четверг.

"Проектом закона устанавливается дополнительная мера поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов. Мера поддержки предоставляется на оплату в размере 100% от стоимости работ по подключению газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, проектирование сети газораспределения, установке внутридомового газового оборудования и приборов учета газа, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода ИЖС", - сказала в ходе заседания Мособлдумы первый замминистра энергетики Подмосковья Ольга Роганова.

Она добавила, что также предусматривается оплата стоимости приобретения внутридомового газового оборудования в размере, не превышающем 80 085 рублей.

Роганова пояснила, что мера поддержки предусматривается для четырех категорий граждан региона, среди которых малообеспеченные семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры, семьи пенсионеров, а также ветераны и инвалиды ВОВ. "Всего воспользоваться дополнительной мерой поддержки по осуществлению газификации смогут более 1,5 тыс. семей", - рассказала замминистра.

Она отметила, что на реализацию этой меры поддержки в бюджете региона предусмотрено около 250 млн рублей.