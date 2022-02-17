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Фадеев поддерживает идею повысить цену страховки для злостных нарушителей ПДД в три раза

Глава СПЧ считает, что "бить страховочным рублем - очень продуктивная история"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что готов поддержать троекратное увеличение стоимости страховки для злостных нарушителей правил дорожного движения.

"Я готов поддержать. Логика очевидна. У человека будет это где-то в голове присутствовать. Бить страховочным рублем - очень продуктивная история", - сказал Фадеев.

В четверг на заседании СПЧ по теме соблюдения прав человека при реализации транспортной и градостроительной политики исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что увеличение стоимости страховки для злостных нарушителей ПДД в 2,8 раза может повлиять на ситуацию на дорогах.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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