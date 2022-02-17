Песков: о здоровье внуков Путина на фоне пандемии коронавируса заботятся должным образом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, есть ли у внуков главы государства Владимира Путина антитела к коронавирусу, сказал, что об их здоровье заботятся должным образом.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в Москве у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к ковиду, Песков сказал, что "не важно, как к этому относятся в Кремле, специалисты должны давать свои заверения, понятно, что многие дети уже переболели, в том числе бессимптомно".

На вопрос, есть ли антитела у внуков главы государства, представитель Кремля сказал: "Об их здоровье заботятся должным образом".

Говоря о своей собственной семье в контексте пандемии, пресс-секретарь отметил: "У нас семья большая, ковид нас, к сожалению, посещал неоднократно".

При этом, по словам Пескова, уровень антител у его семилетней дочери Надежды никогда не мерили. "Не знаем, есть ли у нее антитела", - добавил он.