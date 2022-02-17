Мединский: президент поддержал идею называть улицы в память о забытых военачальниках

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею называть именами реабилитированных советских военачальников улицы, скверы - увековечивать их память "по возможности топонимически". Об этом сообщил в четверг помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Мединский в четверг принял участие в открытии мемориальной доски у здания Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе командарму 2-го ранга Августу Корку - начальнику академии в 1935-1937 годах. Мемориальная доска работы скульптора Михаила Баскакова была установлена РВИО в рамках программы по увековечиванию памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных советских военачальников и руководителей разведки.

"Это программа возвращения в нашу историческую память тех лучших из лучших наших командиров, наших разведчиков, военачальников, которые оказались несправедливо забыты, среди них - и Август Корк. <...> Президент просмотрел эту программу, поддержал ее и дал поручение ее продолжать. В соответствии с указаниями президента, появятся на улицах наших городов скверы, улицы наиболее выдающихся военачальников и разведчиков, устанавливаются бюсты, мемориальные доски. Если государство когда-то, в какой-то момент, в силу разных обстоятельств оказалось к ним несправедливым, то это мы исправим", - сказал Мединский на торжественной церемонии.

В свою очередь в беседе с журналистами помощник президента уточнил, что в рамках программы подготовлен большой список военачальников и разведчиков, "около 20 человек". Память некоторых из них уже была увековечена в прошлом году - командарма Григория Штерна, маршала Александра Егорова, генерал-лейтенанта Якова Смушкевича, Дмитрия Быстролетова и еще нескольких сотрудников внешней разведки, сказал Мединский.

"Мы старались, чтобы в первую очередь увековечивание проходило в тех городах и регионах, где военачальники либо родились, либо служили. <...> Более того, президент поддержал идею увековечить их не только путем установки мемориальных досок и бюстов, но и по возможности топонимически. А то у нас в нашей стране до сих пор немало улиц Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, но нет улиц тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну", - отметил председатель РВИО. В частности, он сообщил, что поддержаны решения в новых районах Москвы назвать две улицы именами героев.

Корк - участник Первой мировой войны, Гражданской войны и Польско-Советской войны, командующий войсками Московского военного округа в 1929-1935 годах. Был арестован и расстрелян в 1937 году, реабилитирован в 1957 г. "за отсутствием состава преступления".