В Брянской области запрет на работу детских игровых комнат продлили еще на неделю

ТАСС, 17 февраля. Власти Брянской области продлили запрет на работу детских развлекательных центров и игровых комнат еще на неделю. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте правительства региона.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом с 4 по 18 февраля в регионе приостановили работу организаций в сфере развлечений и искусства, в том числе кинотеатров и музеев, а также детских игровых комнат.

"С 19 по 26 февраля 2022 года включительно приостановить деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения", - сообщается в документе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с 19 января число ежесуточных заражений коронавирусом выросло со 172 до 1 686 случаев. Общее число инфицированных превысило 129 тыс., количество выздоровлений - 108 тыс. За сутки госпитализировано 177 пациентов, коллективный иммунитет сформирован на 62,5%.

В регионе запрещены мероприятия развлекательного характера в заведениях общепита, в том числе корпоративы и концерты. Ранее власти ввели запрет на посещение несовершеннолетними учреждений развлечений и досуга, организаций дополнительного образования, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей. Количество участников массовых мероприятий ограничили до 30 человек.