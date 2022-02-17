В разработке мастер-плана якутского города Нерюнгри задействуют компанию "Колмар"

ЯКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар" будет задействована в разработке мастер-плана развития якутского города Нерюнгри. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил в среду журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, работа над мастер-планами реновации городов Находка в Приморском крае и Нерюнгри в Якутии может быть не завершена к Восточному экономическому форуму (ВЭФ). При этом, как отметил он, к работе над мастер-планами стоит подключиться крупным компаниям, реализующим инвестиционные проекты на территории этих городов.

"В разработке мастер-плана города Нерюнгри будет задействована компания "Колмар". Угледобывающая компания ведет свою деятельность на территории Нерюнгринского района и готова помочь в софинансировании разработки очень важного для города документа. Таким образом уже второй крупный город республики (ведется еще разработка мастер-плана Якутска - прим. ТАСС) начал работу над стратегическим документом развития", - говорится в сообщении со ссылкой на Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что на предприятиях компании "Колмар" в Нерюнгринском районе трудится более 5,7 тыс. человек. "В рамках социальной ответственности только в 2021 году на благотворительные цели компания направила более 108 млн рублей. Средства были выделены на оказание поддержки системе здравоохранения, образования и социальной сферы Нерюнгринского района. Кроме того, мы реализуем крупный проект по строительству квартала "Р". В течение ближайших двух лет мы планируем построить девять многоквартирных домов, создать на территории квартала социальную инфраструктуру", - цитируют в сообщении генерального директора компании "Колмар" Артема Левина.

По информации главы Нерюнгринского района Романа Щегельняка, разработка мастер-плана города Нерюнгри ведется совместно с региональным управлением архитектуры и градостроительства администрациями самого города и района.

По поручению президента РФ Владимира Путина, данному по итогам ВЭФ в 2021 году, планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами субъектов ДФО, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск должны быть представлены на следующем ВЭФ, который пройдет осенью 2022 года.