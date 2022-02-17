МВД в прошлом году выявило 1,5 тыс. фактов вовлечения подростков в преступления

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. МВД России в прошлом году выявило 1,5 тыс. фактов вовлечения подростков в различные преступления и антиобщественные действия. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

"Личный состав ориентирован на пресечения деятельности лиц, негативно влияющих на несовершеннолетних, в том числе посредством сети Интернет. Выявлено 1,5 тысячи фактов их вовлечения в преступления и антиобщественные действия", - сказал он.

Министр также отметил, что в центре постоянного внимания полицейских находятся вопросы предупреждения криминализации подростковой среды. "Сотрудники полиции проводили разъяснительную работу с детьми и родителями. Налажены контакты с администрациями учебных заведений, в целях своевременного реагирования на девиантное поведение школьников и студентов оказывалось содействие в организации досуга и занятости ребят", - подчеркнул министр.