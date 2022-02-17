Власти Коми предложили разработать федеральную программу по капремонту спортобъектов

ТАСС, 17 февраля. Федеральную программу по капитальному ремонту спортивных объектов необходимо разработать для приведения их в нормативное состояние, особенно на территории Арктической зоны РФ. Такое мнение высказала в четверг министр физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.

"Если говорить о ремонте, то мы видим, что практически во всех объектах, которые расположены в Арктике, нужен ремонт. Мы обращались в Министерство спорта РФ [с предложением] разработать программу капитального ремонта объектов спорта, такая программа капитальных ремонтов сегодня существует для объектов образования. Мы очень хотим, чтобы для объектов спорта такая же программа появилась", - сказала она в ходе заседания комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики Ассоциации менеджеров.

По ее мнению, эта программа позволила бы привести в нормативное состояние объекты, которые находятся в Арктической зоне. По ее словам, на данный момент их 25.

В сопроводительной презентации Кариной сказано, что всего в регионе необходимо провести в нормативное состояние более 2,4 тыс. спортобъектов. На это необходимо более 822 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения РФ, будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ.