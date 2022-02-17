В Москве открыли мемориальную доску дважды Герою Советского Союза Николаю Челнокову

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Николаю Васильевичу Челнокову состоялась в Москве. Доску установили на здании, в котором ветеран жил с 1950 по 1974 год, сообщила в четверг пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы.

"В столице продолжают чтить память Героев Советского Союза. Сегодня открылась мемориальная доска Николаю Васильевичу Челнокову. Человеку, чья жизнь была неразрывно связана с авиацией. Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич участвовал в разных наступательных операциях, в битве за Кавказ. Всего за годы войны совершил более 250 боевых вылетов. Теперь память о герое увековечена в столице на Новопесчаной улице", - приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.

Мемориальную доску установили по инициативе межрегиональной общественной организации "Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области". В церемонии открытия приняли участие представители столичных ведомств, ветеранских и общественных организаций, жители района.

Также недавно установили мемориальную доску Герою Советского Союза летчику-истребителю Евгению Пепеляеву на Зеленом проспекте. На Московском доме ветеранов появилась мемориальная доска генерал-лейтенанту авиации ветерану боевых действий Вячеславу Михайлову. Такую же мемориальную доску открыли на Ленинградском проспекте Герою Советского Союза гвардии полковнику Ивану Злыденному.