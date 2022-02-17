Свердловские власти отремонтируют более 30 школ до конца 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют отремонтировать более 30 школ до конца 2023 года. На эти цели выделено около 1,1 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"В Свердловской области до конца 2023 года реконструируют 32 школы. Эти объекты включены в федеральную программу, которая в рамках исполнения поручения президента России реализуется совместно с регионами с этого года. В целом на ремонтные работы из федерального и областного бюджетов выделен 1,037 млрд рублей на 2022 год и около 123 млн рублей - на работы в 2023 году", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт в 2022 году коснется 28 школ Свердловской области, в том числе школ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Красноуфимске, Серове и других населенных пунктах. Реконструкция еще четырех школ завершится в 2023 году.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что, помимо обновления зданий и помещений, в этих школах вырастет качество образования, будет обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, а также старые учебники и учебные пособия будут заменены на новые.