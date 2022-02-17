В Коми установили льготные тарифы на электроэнергию для нескольких населенных пунктов

СЫКТЫВКАР, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Коми в четверг поддержали закон об установлении льготных тарифов на электроэнергию для нескольких населенных пунктов, которые отнесены к территориям, не связанным технологически с Единой энергосистемой России. Это позволит избежать социальной напряженности от подорожания электроэнергии, из бюджета региона потребуются субсидии в размере 365 млн рублей в год, сообщила исполняющая обязанности председателя Комитета Коми по тарифам Анна Тюрнина.

"Впервые у нас устанавливаются льготы на электроэнергию в связи с изменениями на федеральном уровне, в результате которых часть территории Коми отнесена к территориям, не связанным технологически с Единой энергетической системой России. В целях недопущения социальной напряженности на этих территориях, обеспечения равных прав граждан, учитывая социальную направленность законопроекта, прошу поддержать его", - обратилась Тюрнина к депутатам и получила от них поддержку.

Как отметила Тюрнина, согласно принятым ранее изменениям на федеральном уровне, потребители на так называемых изолированных территориях снабжаются электроэнергией за счет дизельных электростанций. С 1 января 2022 года цены на эту электроэнергию установлены в размере 43,57 рубля за киловатт-час, что в 11 раз превышает тарифы, действующие в Коми, в том числе и для данных территорий. Принятый закон затрагивает несколько населенных пунктов в половине муниципалитетов Коми, в том числе в арктических Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цилемском районе.

Согласно пояснительной записки к принятому закону, на 2022 год из республиканского бюджета потребуется субсидия в размере 365,384 млн рублей, в том числе на обеспечение льготных тарифов для населения - 227,5 млн рублей, для остальных потребителей электроэнергии - 137,8 млн рублей, чтобы предотвратить социальную напряженность от резкого роста цен на электроэнергию для потребителей всех категорий.

"Республика Коми является последним регионом, в отношении которого были выведены объекты децентрализованного электроснабжения. Год назад была выведена Архангельская область. Расходы Архангельской области на компенсацию выпадающих доходов в этой части потребителей составляют 1,5 млрд рублей. При этом потребители в Архангельской области платят примерно 7 рублей за киловатт-час. Для наших потребителей мы предусмотрели тарифы на уровне тарифов для остальной части республики - это около 3 рублей за киловатт-час", - сообщила Тюрнина в ответ на замечание депутата.