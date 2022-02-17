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Полицейские поймали 35 криминальных авторитетов в России в 2021 году

Как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, ведомство активизировало работу по выявлению ОПГ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 30 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, привлечено к ответственности в РФ благодаря усилиям полиции в прошедшем году. Об этом глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил в ходе ежегодного расширенного заседания коллегии ведомства.

"К ответственности привлечено 35 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии", - сказал Колокольцев.

Он отметил, что ведомство активизировало работу по выявлению ОПГ, в том числе международных и межрегиональных.

Теги
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