Московским медикам выделили гранты на разработку и внедрение инноваций в здравоохранение

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы выделило из городского бюджета более 2,5 млрд рублей на поддержку научно-практических разработок и инноваций в сфере медицины в 2022-2024 годах. Оператором данной программы является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ), сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хотел сегодня вручить вам гранты, нашим клиникам, по вашим заявкам, которые были отобраны коллективом наших главных врачей, которые определили значимость этих грантов, значимость этих направлений. Это в основном те направления, по которым вы специализируетесь. Я думаю, это будет хорошей помощью и вкладом в вашей научной и практической работе на благо пациентов, благо москвичей. Для всей страны это тоже важно. Спасибо вам", - обратился мэр к главврачам столичных клиник при посещении МЦИТЗ на проспекте Вернадского.

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что количество содержательных заявок на получение данных грантов значительно превысило 200. "Если бы мы не лимитировали время приема, я думаю, что мы бы получали и получали предложения. Очень важно, что это не только признанные лидеры научно-практических направлений, взрослые и опытные специалисты, это и молодые ребята, часть из которых недавно пришла в медицину, но они хотят что-то менять, что-то предлагать. Главное, что большая часть этих работ, практически все, будут завершены через два года - мы увидим практические результаты", - подчеркнула Лысенко.

По ее словам, реализация ряда проектов благодаря данным грантам и коллаборации медиков, институтов и практических центров послужит мотивацией для профильных специалистов в развитии. Лысенко также отметила, что через год порядка 30% поддержанных и одобренных проектов будет внедрено в практику. Собянин отметил, что при успешной реализации программы через год объем грантов может быть увеличен.

"Москва стала столицей здоровья, и это произошло намного быстрее, чем многим могло это видеться и казаться. <…> Сегодня Москва становится наукоградом, и то, что это началось у нас в медицине, с наших московских больниц - для нас огромное дело, по той простой причине, что это молодые люди, которые совсем недавно закончили институты, их стартапы <…> идут непосредственно в дальнейшую научную отработку благодаря этим грантам, которые учредила Москва. В дальнейшем мы имеем площадку для апробации этих непосредственных стартапов. Это огромное дело - Россия цитируемая, Москва обретает ведущие клинические и научные коллективы", - добавил главный уролог Минздрава РФ, академик РАН Дмитрий Пушкарь.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, гранты на проведение клинических и экспериментальных исследований, на создание высокотехнологичных продуктов для их дальнейшего внедрения в столичное здравоохранение могут получить научные команды медицинских учреждений. Всего поступило 186 заявок от 46 медицинских организаций. Из них совет главных врачей при Департаменте здравоохранения города Москвы одобрил 80 заявок (43%) от 35 учреждений. В числе получателей грантов научно-исследовательские команды ГКБ № 52, ГКБ № 40, НИИ СП им. Склифосовского, МКНЦ имени Логинова, ГКБ № 67, ДГКБ № 13 им. Филатова и другие. Кроме того, в мэрии отметили, что 34 заявки будут выполнены в коллаборации с лучшими российскими и зарубежными университетами и научно-исследовательскими организациями.