Каршеринг "Делимобиль" вернется в Уфу в апреле спустя два года отсутствия

УФА, 17 февраля. /ТАСС/. Сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг) "Делимобиль" возобновит работу в Уфе в апреле, увеличив автопарк до 500 единиц. Запуск состоится в ходе визита в город посла Италии в России Джорджо Стараче, написал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в на своей странице в Facebook.

"Делимобиль" начал работать в Уфе в октябре 2017 года. Два года назад компания покинула столицу Башкирии, опасаясь убытков из-за пандемии.

"В апреле "Делимобиль" запустит в республике сервис по аренде автомобилей с увеличенным автопарком - на 500 машин. Мы об этом договорились еще в прошлом году - во время встречи с основателем компании и одновременно президентом Итало-Российской торговой палаты Винцецо Трани. Все это важно не только с точки зрения удобства жителей республики; каршеринговые машины на улицах города придают ему черты динамичного модернового мегаполиса, в котором международный бизнес чувствует себя комфортно", - написал Назаров.

Он отметил, что возвращение компании в столицу республики связано со стабилизацией ситуации с коронавирусом. "Сервис запустят <...> во время визита в регион посла Италии в России Джорджо Стараче. Сопровождать делегацию будет итальянская бизнес-миссия. С ее представителями мы обязательно обсудим новые проекты. Сделаем все возможное, чтобы их в ближайшем будущем было запущено как можно больше", - добавил Назаров.

"Делимобиль" - проект каршеринга, открытый в 2015 году. В настоящий момент сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани. Суммарный парк сервиса "Делимобиль" в России превышает 15 тыс. автомобилей.