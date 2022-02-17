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Патрушев 18 февраля проведет совещание по вопросам обеспечения безопасности в УрФО

На нем будут обсуждаться вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев 18 февраля, в пятницу, по видеосвязи проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Планируется, что основной темой совещания станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере", - говорится в сообщении.

В СБ РФ добавили, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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