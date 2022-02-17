Серию выставок и лекций к 125-летию маршала Говорова проведут в Москве и Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Организаторы празднования 125-летия со дня рождения маршала Советского Союза Леонида Говорова планируют провести 22 февраля серию мероприятий в Музее Победы в Москве и в Музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге. Накануне памятной даты с участием школьников из Москвы, Тулы, Петербурга и Кирова также прошли "Говоровские чтения", рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель президента Фонда памяти "Полководцев Победы" Алексей Говоров.

"Буквально час назад закончились "Говоровские чтения". Они прошли на базе Музея Победы в Москве и в этом году участие в них приняли ребята из самых разных регионов. В режиме телемоста московские школьники смогли пообщаться с городом Кировым, где в одной из школ существует музей Говорова, пообщались со школой в Петербурге, носящей имя деда, с молодежным советом Кировского района Петербурга, а также с учениками из Тулы", - сказал внук полководца на пресс-конференции.

Как отметил в своем выступлении председатель общественного совета Музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров, также являющийся внуком маршала, 22 февраля планируется провести церемонию возложения цветов к могиле полководца у Кремлевской стены. Также запланирован митинг на Поклонной горе и открытие тематической выставки в Музее Победы. В этом же музее, по словам Алексея Говорова, авторы представят недавно завершенный документальный фильм о маршале.

В Музее обороны и блокады Ленинграда планируется провести серию лекций и круглых столов, посвященных маршалу Говорову, истории битвы за Ленинград, а также роли артиллерии во Второй мировой войне, рассказал ученый секретарь научного совета музея Александр Кутузов.

Маршал Леонид Говоров, родившийся 22 февраля 1897 года на территории нынешней Кировской области, с 1942 года был назначен командующим войсками Ленинградского фронта. В короткие сроки он организовал построение долговременной и устойчивой системы обороны города. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Волховским фронтом успешно провели операцию по прорыву блокады, получившую наименование "Искра", а в 1944 году - по полному снятию блокады Ленинграда. В 1945 году маршалу было присвоено звание Героя Советского Союза, а также вручен орден "Победа".