Совет по кодификации не поддержал законопроект Минтранса о регулировании попутных поездок

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет по кодификации и совершенствованию законодательства при президенте РФ дал отрицательный отзыв на разработанный Минтрансом России законопроект о регулировании перевозок, осуществляемых через сервисы совместных поездок. Об этом в четверг журналистам сообщил председатель совета, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сервисы совместных поездок пользуются популярностью у граждан. Они помогают пассажирам найти попутный автомобиль и недорого добраться до места назначения, а водителям - компенсировать часть затрат на поездку. Однако, по мнению совета, разработчики в рассматриваемом законопроекте стремятся вместо урегулирования отношений в данной сфере и защиты прав обеих сторон, лишь поставить под жесткий государственный контроль повседневные отношения по перевозке, которые уже в достаточной степени урегулированы нормами и принципами гражданского права", - отметил Крашенинников.

Минтранс предлагает внести изменения в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также в закон о защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля. При этом, как отметили в совете, пояснительная записка не содержит убедительных доводов в обосновании целесообразности специального регулирования. Крашенинников заметил, что "существуют нелегальные перевозчики", которые работают под видом поездок с попутчиками. "Однако это не свидетельствует о том, что для упорядочения перевозок попутчиков, совершаемых время от времени, требуется целенаправленное и обширное дополнение действующего гражданского законодательства", - сказал он.

Кроме того, продолжил глава совета, нет убедительного обоснования для предложенного запрета перевозчику свободно определять стоимость поездки и обсуждать ее с попутчиком, а также для введения предельно допустимого размера компенсации затрат автовладельца. Также не определено, устным или письменным должен быть договор водителя и пассажира.

"Помимо недостатков концептуального характера, рассматриваемый законопроект имеет также юридико-технические недостатки. В данном виде он не может быть поддержан советом и нуждается в тщательной корректировке", - заключил Крашенинников.