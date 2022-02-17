Владимирская Счетпалата нашла нарушения при строительстве спортзала, о которых заявлял ОНФ

ВЛАДИМИР, 17 февраля. /ТАСС/. Проверка Счетной палаты Владимирской области выявила нарушения при строительстве спортивного зала кадетского корпуса в Радужном Владимирской области. Недобросовестные действия подрядчика стали причиной 2,3 млн рублей ущерба и неэффективного использования свыше 25 млн рублей, сообщается по результатам проверки в четверг на сайте палаты.

Летом 2021 года сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева подключилась к решению проблемы достройки спортивного корпуса кадетской школы-интерната в Радужном Владимирской области, где подрядчик в течение трех лет не выполняет работы по устранению недостатков после сдачи объекта. В суде 11 января бывшая сотрудница областного учреждения "Облстройзаказчик", которое заключало договор с застройщиком, сообщила о приемке объекта без фактического выполнения работ.

"Недобросовестное исполнение должностными лицами ГБУ ВО "Облстройзаказчик" обязанностей по проверке качества выполненных подрядчиком работ повлекли причинение материального ущерба Владимирской области оценочно в сумме 2,3 млн рублей, неэффективное использование бюджетных средств в сумме 25,3 млн рублей, а также способствовали созданию на протяжении трех лет социальной напряженности, вызванной проблемой доступности занятия физической культурой детей, проходящих обучение в ГКОУ ВО "Кадетский корпус", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Кроме того, остается риск невыполнения подрядчиком гарантийных обязательств в полном объеме, так как сейчас рассматривается дело о признании его банкротом, что приведет к дополнительной нагрузке на областной бюджет оценочно в сумме 2,6 млн рублей.

Как установила проверка аудиторов, в 2017-2018 годах из областного бюджета на строительство спортивного зала было выделено 26 млн рублей. Заказчиком выполнения работ являлось государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Облстройзаказчик", подрядчиком - компания "СК Промтехнологии". Проверка показала, что строительство спортивного зала начато в ноябре 2017 года, а завершено - в феврале 2019 года с нарушением установленных контрактом сроков, а марте 2019 года был выявлен ряд недостатков, которые препятствовали использованию объекта. Из-за несоблюдения подрядчиком требований проектной документации и строительных норм, а также применения ненадлежащего материала, разрушилась стяжка пола.

Летом 2020 года суд постановил устранить выявленные дефекты, однако исполнение гарантийных обязательств началось только в ноябре 2021 года. По итогам проверки директору "Облстройзаказчика" направлено представление. Материалы проведенного контрольного мероприятия направлены в УМВД России по Владимирской области и прокуратуру Владимирской области. Также о результатах проверки проинформированы временно исполняющий обязанности губернатора и председатель законодательного собрания Владимирской области.