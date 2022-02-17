Льготникам Ставрополья компенсируют расходы на догазификацию домов

СТАВРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Льготные категории жителей Ставрополья, участвующие в программе проведения газа до земельных участков, получат из краевого бюджета компенсации за установку системы подачи топлива в дома. Учитываться будут расходы на проведение труб, покупка газовых котлов и так далее, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края Владимира Владимирова.

"Глава края поручил при реализации программы уделить особое внимание людям, относящимся к нуждающимся в социальной поддержке категориям. Для них должны быть предусмотрены дополнительные меры помощи - не только для подведения газопровода к участку, но и для газификации непосредственно дома. <…> Губернатор выступил с инициативой компенсировать эти расходы из краевой казны", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, газ до границы домовладения по программе на Ставрополье подвели уже на 561 участке. Еще по более чем 2 тыс. заявок работа продолжается.

"Для тех же многодетных семей или других категорий, которые нуждаются в соцподдержке, дополнительные расходы на проведение газовых труб непосредственно к дому, приобретение газовых котлов, плит, сопутствующие монтажные работы, - серьезная финансовая нагрузка", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан.