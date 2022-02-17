Кабмин РФ согласовал реализацию в Ингушетии программы возвращения соотечественников

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство России согласовало реализацию в Ингушетии программы по возвращению соотечественников, проживающих за рубежом, на 2022-2024 годы, говорится в документе, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Распоряжение согласовать проект государственной программы Республики Ингушетия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев, программа финансируется из федерального бюджета, но пока объем средств, который будет выделен региону не озвучивается.

"Программой предусматривается, что люди, которые проживали в СССР и сегодня остались в республиках за переделами РФ имели льготное право на получение гражданства России. Если гражданин будет принят как участник программы, МВД РФ оплачивает проезд всех членов семьи и дает подъемные средства на обустройство. Мы же, как министерство, если заявитель-участник программы более 6 месяцев живет на съемном жилье в регионе, оплачиваем аренду за шесть месяцев. Программа работает у нас уже более трех лет, за это время участниками программы стали более 15 человек, без учета членов их семей", - сказал Мизиев.

По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, в большинстве своем участниками программы становятся граждане Казахстана и Киргизии - ингуши, оставшиеся там жить после депортации народа в 1944 году.

"Для нас важна эта программа, поскольку она помогает вернуться на родину нашим землякам, обустроиться. Мы, со своей стороны, намерены помогать нашим соотечественникам, которые обладают дефицитными профессиями, в их трудоустройстве", - сказал Калиматов ТАСС.