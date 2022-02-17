В Подмосковье начали перемещать припаркованные у контейнерных площадок автомобили

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по перемещению автомобилей, мешающих проехать мусоровозам к контейнерным площадкам, запустили в четырех городских округах Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.

"Проблема сбоев вывоза мусора в микрорайонах с плотной застройкой из-за припаркованных автомобилей у мест сбора отходов может быть решена в скором времени. В Московской области пилотируется проект по перемещению транспортных средств, препятствующих подъезду мусоровозов к "контейнеркам". "Пилот" проходит в городских округах Ленинский, Долгопрудный, Красногорск и Одинцово. Это поможет устранить помехи для вывоза мусора и проведения уборочных работ", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что первые машины, мешающие осуществить вывоз мусора, перемещены в Красногорске и Ленинском округе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, автомобили либо передвигают, либо перемещают на штраф-стоянку.

"В Ленинском округе на улицах Советская и Солнечный бульвар уже перемещены три автомобиля, припаркованных у контейнерных площадок. В понедельник в городе по семи проблемным адресам будут установлены бетонные полусферы (столбики). В Красногорске эвакуирован автомобиль, мешающий работе мусоровоза на улице Вилора Трифонова. Автомобилистов заранее информируют при помощи листовок и предупреждают о штрафах за такое нарушение. Размер штрафа за "автохамство" для граждан - 3-5 тыс. рублей, должностных и юрлиц - 5-30 тыс. рублей", - приводятся в тексте слова руководителя Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светланы Аиповой.

Она отметила, что в перспективе проект охватит все городские округа региона.